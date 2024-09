Andorra aposta per consolidar-se com a referent en innovació internacional

Andorra participa a la 41a Conferència Mundial de Parcs Científics i Àrees d'Innovació (IASP 2024), celebrada aquesta setmana a Nairobi (Kènia), amb una delegació liderada pel secretari d'Estat d'Empresa, Diversificació Econòmica i Innovació, Marc Saura, i la gerenta d'Andorra Recerca i Innovació (AR+I), Vanesa Arroyo.

Marc Saura ha destacat la presentació del model d'innovació d'Andorra com un pas clau per donar visibilitat a l'ecosistema innovador del país, afirmant que "és essencial que Andorra sigui reconeguda com un actor rellevant en l'àmbit de la innovació internacional". A més, ha subratllat que les connexions establertes durant la conferència obriran noves oportunitats econòmiques, i ha afegit: "Les col·laboracions que sorgeixin d'aquesta trobada són fonamentals per accelerar el desenvolupament tecnològic del nostre país".

Vanesa Arroyo ha presentat el projecte de creació d'una àrea d'innovació al Principat, subratllant la importància de les aliances internacionals, com el conveni signat amb Konza Technopolis, que permetrà desenvolupar solucions globals amb la col·laboració d'experts de diversos països. "Aquestes col·laboracions ens obren les portes per situar Andorra com un laboratori viu per a la innovació global", ha afirmat Arroyo, qui també ha insistit en la necessitat d'aplicar metodologies internacionals a la realitat andorrana per "crear un ecosistema sòlid que impulsi el creixement econòmic i científic".

Andorra és membre de la Xarxa Internacional de Parcs Científics i Àrees d'Innovació des de fa dos anys. La conferència ha reunit més de 350 membres de 78 països, amb l'objectiu de potenciar l'emprenedoria i aprofitar el potencial dels joves en regions com Àfrica i Àsia.