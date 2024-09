La Bombonera: la clau de l'èxit

L'espera ha arribat ja al seu fi. Demà a les 20.45 hores el MoraBanc Andorra enceta l'ACB davant el Dreamland Gran Canària amb la feina de pretemporada ben feta. "Per ser aquestes dates estem bé a nivell físic i tàctic", ha dit aquest matí Natxo Lezkano en roda de premsa, afegint que després de la desfeta a la Basketball Champions League (BCL), una competició que "ens hagués agradat jugar", ja estan totalment centrants en la lliga.

Enguany la Lliga Endesa serà més competida que mai, i els pirenaics saben que els partits a casa seran claus per assolir els objectius. En aquest sentit, el tècnic tricolor ha apuntat que tots els conjunts es fan forts a la seva pista i que per això vèncer fora "és complicat", però, necessari. "Volem començar bé", asseria el de Portugalete, tot indicant que volen ser molt competitius a casa "vingui qui vingui", i que el del Principat sigui un pavelló "molt difícil". Com tampoc podia ser menys, el suport de l'afició tornarà a ser clau, per la qual cosa Lezkano espera continuar amb la comunió entre el club i els seguidors dels darrers anys.

El rival de demà dels andorrans és un dels plats forts de la categoria, un conjunt cridat a quedar entre els sis primers, i saben que no serà pas fàcil: "Mai és un bon moment per jugar contra el Gran Canària, com tampoc ho és fer-ho contra el Madrid, el Barça, l'Unicaja o el València". Cal recordar que el partit que va enfrontar tots dos equips l'any passat al país va ser el pitjor del MoraBanc en tot el curs, i els canaris des de llavors no han tingut gaires canvis. "Tenen el mateix entrenador [Jaka Lakovič] i la mateixa base de jugadors", ha mencionat Lezkano, "així que el joc de l'equip pot ser molt similar al de llavors", ha completat incidint que han tornat a veure aquell partit pensant principalment en l'aspecte tàctic. De totes maneres, "tenim un nou grup amb nous jugadors, i no anirem pensant què va passar el curs anterior".

En darrer lloc, l'entrenador basc ha comentat tenir un parell de jugadors tocats, tot i que confia que estaran disponibles. Qui no ho estarà segur és Rafa Luz, encara de baixa.

Cas Aaron Ganal

És el mateix cas que 'Berto' Rosas a l'FC Andorra, però portat a un nivell superior. Aaron Ganal és andorrà i té només 20 anys, i enguany formarà part del primer equip del MoraBanc Andorra a la principal lliga de bàsquet professional espanyola. Tot i això, el base no se sent "el jove de l'equip", i assegura que aquesta temporada l'enfoca com un aprenentatge i no com una adaptació. És un producte 'de la casa', però amb 12 anys va fer les maletes cap a La Masia blaugrana, on s'hi va estar sis cursos, fins a tornar al Principat ara fa dos anys. Després de dues cessions, ara té l'oportunitat amb els grans.