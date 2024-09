Ensenyat reivindica el paper d'Andorra en la lluita contra el canvi climàtic i el multilateralisme

El síndic general, Carles Ensenyat, ha participat en la 17a Conferència de Presidents de Parlaments de Petits Estats, celebrada a La Valletta, Malta, amb la presència de representants de nou països. Durant les dues jornades, s’han tractat temes com el canvi climàtic, el multilateralisme i la immigració, qüestions clau per als petits estats.

Ensenyat ha destacat el compromís d'Andorra en la lluita contra el canvi climàtic, ressaltant la Llei d’Impuls de la Transició Energètica i del Canvi Climàtic (LITECC) aprovada el 2018, que ha establert les bases per a un model energètic més sostenible: "Andorra està preparada per fer front als reptes del canvi climàtic amb mesures que, malgrat la nostra mida, poden tenir un impacte positiu i exemplar". A més, ha assenyalat que els petits estats poden ser referents en l’aplicació àgil de polítiques ambientals.

Pel que fa al multilateralisme, Ensenyat ha defensat la importància de les relacions internacionals per reforçar la sobirania dels petits estats i la seva influència en el dret internacional, tot subratllant que "els petits estats tenim l'oportunitat de jugar un paper significatiu en fòrums internacionals, on la nostra veu pot tenir el mateix valor que la de les grans potències". També ha destacat l’esforç d’Andorra per mantenir sis delegacions en organismes internacionals, malgrat les limitacions econòmiques i de recursos.

Finalment, en el debat sobre la immigració, Ensenyat ha posat de manifest que Andorra ha estat un país receptor, amb una immigració controlada que ha contribuït al creixement econòmic i a la diversitat cultural: "La integració de la població immigrant ha estat una prioritat per Andorra, perquè creiem fermament que la diversitat enriqueix la nostra societat i la fa més forta". A més, ha destacat les polítiques d'integració destinades a fomentar l'aprenentatge de la llengua i el coneixement del país.