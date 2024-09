L'ADJRA organitza la projecció de 'Beautiful Boy' per conscienciar sobre la salut mental

L'Associació en Defensa del Jovent en Risc d'Andorra (ADJRA), en col·laboració amb diverses entitats, ha organitzat la projecció de la pel·lícula 'Beautiful Boy' dins del programa d'activitats per commemorar el Dia Mundial de la Salut Mental. El film es projectarà el pròxim 10 d'octubre als cinemes Illa Carlemany a les 19.45 hores. La pel·lícula narra la història d'una família que afronta la malaltia mental del seu fill, retratant el seu esforç per ajudar-lo en el camí cap a la recuperació.

L'objectiu principal de l'ADJRA és posar el focus en la importància de la salut mental, trencar els estigmes que hi giren al voltant i fomentar la reflexió tant a l'àmbit domèstic com al laboral i social. L'associació subratlla que la millor manera de combatre els prejudicis sobre la salut mental és mantenir el diàleg obert durant tot l'any. Per això, han triat aquesta pel·lícula basada en fets reals, que ofereix als espectadors una visió propera de com les malalties mentals afecten no només les persones que les pateixen, sinó també les seves famílies i l'entorn més proper.

L'ADJRA espera que el debat generat per aquesta projecció no es limiti a l'espai del cinema, sinó que es perllongui més enllà, amb la voluntat que la societat aprengui a no jutjar, sinó a donar suport i comprendre que tothom té un paper en la solució.