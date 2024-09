Espot: "Res no justifica els atacs contra la població civil ni la irracionalitat de la guerra"

El cap de Govern, Xavier Espot, ha aprofitat la seva intervenció a la 79a Assemblea General de les Nacions Unides per fer una crida a la pau, destacant la necessitat de respectar els drets humans i el dret internacional humanitari. "Res no justifica els atacs contra la població civil, hospitals o escoles", ha declarat Espot, subratllant que els infants són les principals víctimes de la irracionalitat de la guerra.

Espot ha remarcat la gravetat de conflictes com els d'Ucraïna, Gaza o el Sahel, i ha instat la comunitat internacional a treballar per la pau. "Cal impulsar una nova cultura de la pau, basada en l’abolició de la guerra i en el compromís amb el diàleg", ha afirmat, insistint en la importància de trobar solucions pacífiques per posar fi a aquests conflictes.

Durant el seu discurs, el cap de Govern ha reivindicat el paper d'Andorra a l'escena internacional, destacant que el país, tot i la seva mida, té un compromís ferm amb la igualtat, la no discriminació i la lluita contra el canvi climàtic. "Andorra pot fer coses grans i exemplars", ha assegurat, posant com a exemple que el país és el primer del món a presentar l'Informe Bianual de Transparència, en matèria de sostenibilitat.

Finalment, Espot ha subratllat la importància de treballar per un futur millor per a les noves generacions. "Hem de garantir un món en pau per als infants i adolescents", ha defensat, reafirmant el compromís d’Andorra amb el Pacte per al Futur per afrontar els reptes globals i assegurar un planeta habitable.