La FIS atorga a Andorra dues cites de Copa del Món

Aquesta setmana s'ha celebrat a Zúric l'habitual trobada de tardor de la FIS. En aquest sentit, Andorra ha format part de les reunions que s'han dut a terme i en les quals s'han actualitzat normatives, s'han confirmat calendari i s'han plantejat d'altres cites que, tot i ser provisionals, aposten pel Principat com a seu de la Copa del Món a la temporada 2025-26 amb dones, i a la 2026-27 amb homes. És a dir, a més de confirmar la data de la cita d'aquest hivern al país amb la Copa Europa masculina de gegant – dues curses – els pròxims 3 i 4 de febrer a la pista Avet, també s'ha establert un calendari provisional de cara als pròxims curos amb la FIS atorgant, sempre supeditat a possibles canvis segons les diferents necessitats de la Federació Internacional, dues cites de Copa del Món per a Andorra.

Per a la temporada 2025-26, la FIS ha proposat el Principat com a seu d'un supergegant i un descens femení de la Copa del Món, mentre que pels dies 7 i 8 de març de 2026, a l'Àliga. Cal apuntar que aquest calendari 2025-26 s'aprovarà oficialment al maig a Vilamoura (Portugal), al corresponent Congrés de la federació. Així mateix, per al curs 2026-27, i també de manera provisional, la Copa del Món masculina tornaria al país amb un eslàlom i un gegant, també a la pista Avet, en principi el 27 i 28 de febrer de 2027. I és que després d'haver rebut les finals de la Copa del Món el 2023 i la passada Copa del Món enguany, Andorra reprèn l'activitat internacional no només amb la pròxima Copa d'Europa, sinó entrant en les previsions del circuit de Copa del Món.

"Està bé que estiguem aquí perquè després del que va passar a Islàndia això ens dona moral per veure que el 2026 i el 2027 estem al calendari", ha indicat el gerent de la FAE, Carles Visa, tot afegint que permet pensar en Cande Moreno i Jordina Camial de cara aquest primer any i en Joan Verdú de cara el següent, així com "els nous corredors que hi puguin arribar".

D'altra banda, s'ha establert el calendari definitiu del Trofeu Borrufa 2025, el qual es disputarà del 27 al 30 de gener del pròxim any.