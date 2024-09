L’FC Andorra visita un Lugo necessitat

L’FC Andorra es torna a desplaçar aquest cap de setmana. Després de fer-ho la setmana passada a Sestao i marxar de Las Llanas amb els tres punts, els tricolor visiten aquest diumenge (17.30 hores) l’Anxo Carro. Per davant tindran un Lugo que, sobre el paper, hauria de ser uns dels aspirants a les primeres places, però ara per ara està amb urgències després de sumar només un triomf en les cinc primeres jornades de lliga, afegit a dos empats i dues desfetes.

En aquest sentit, Ferran Costa, qui ha reconegut avui en roda de premsa que el gallec és un «club molt potent», ha assenyalat que hauran d’estar encara més alerta perquè els de Lolo Escobar «segur donen molta importància a aquests punts a casa», on no perden des del passat 7 d’abril davant el Tarassona.

Tot i no veure la derrota a casa, els de Lugo han jugat dos partits al seu feu i tots dos van acabar amb empat a zero [contra l’Amorebieta i el Barakaldo]. És a dir, a l’Anxo Carro no han encaixat cap diana i «sempre es mouen amb marcadors molt curts perquè són partits més aviat tancats». Els pirenaics, doncs, «hem de tenir equilibri per poder-nos avançar al marcador, i si no és així, estar preparats per reaccionar i respondre», ha indicat el de Castelldefels, esmentant la importància de fer una passa endavant en certs aspectes del joc per continuar millorant la seva versió.

Cal recordar que els del Principat dormen en places capdavanteres, i la voluntat és no moure’s d’aquí. Per això, i amb la plantilla curta de l’equip, hauran de continuar gestionant l’esquema amb les baixes. «Les lesions són condicionants, no excuses», ha destacat el tècnic català, incidint que aquesta no és la situació ideal, però que confia molt en la plantilla i la predisposició que aquesta ha mostrat. En relació amb això, i demanat per si acudiran al mercat d’hivern per suplir la baixa d’Alberto Solís, qui es perd tota la temporada, Costa ha esmentat estar molt content amb la plantilla que té, tot i que si cal portar una nova incorporació no hi hauria cap inconvenient.

Projecte estadi

Envers l’última desfeta als despatxos tricolors, amb la negació de la propietat dels terrenys de Borda Mateu a última hora perquè l’FC Andorra hi construís el seu estadi, Ferran Costa s'ha desmarcat dient que aquest és un tema que «no em pertoca a mi». «L’únic que puc dir és que hi ha molta gent que ha fet passes endavant per ajudar que el club sigui cada vegada més sòlid», ha complementat, recordant que ell se centra en el dia a dia i el futur més immediat. «Com ha passat sempre, trobarem la manera de continuar creixent», ha finalitzat.