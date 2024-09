'El circ de los joguines' de Daniel Andreas fa vibrar el públic de les Fontetes

L’espectacle 'El circ de les joguines', creat i interpretat per Daniel Andreas, ha captivat aquesta tarda a tot el públic del Teatre de les Fontetes de la Massana durant les sessions d’aquest dijous i divendres. Aquesta producció única, que barreja circ, titelles, dansa contemporània i animació digital, ha aconseguit omplir les sessions programades, incloent-hi actuacions dirigides especialment a escolars i famílies, i en les que han acabat passant prop de 500 persones.

El projecte d’Andreas es remunta a l’any 2005, quan, amb només 10 anys, va començar a gravar vídeos de circ amb les seves joguines. "Era molt petit quan vaig començar a fer circ amb els Playmobil. Després ho vaig penjar a YouTube i l'any 2005 va començar aquesta aventura oficialment com 'Clown Palace'" recorda l’artista. Des de llavors, la seva passió pel circ no ha deixat de créixer, fins a donar lloc a un espectacle professional que combina elements tradicionals amb innovacions audiovisuals. Val a dir que el muntatge va viure una nova etapa l’any 2014, quan va evolucionar cap a una producció teatral completa amb música i coreografies.

D'aquesta manera, 'El circ de les joguines' es caracteritza per la seva barreja d’estils artístics i per l’ús de personatges de Playmobil, els quals juguen un paper central en la narració. “Amb els Playmobil tinc una carpa de circ petita a l'escenari i barregem imatges que gravem en directe amb stop-motion i motion graphics. Així, els ninots cobren vida pròpia i fan dansa, teatre, cant i piruetes, perquè "això és tot un circ, un espectacle", explica Andreas. El resultat és una experiència visual que impacta a qualsevol, la qual es va poder plasmar a la perfecció durant la posada en escena d'Andreas, un cop es van apagar les llums.

Tot i la seva complexitat tècnica, Andreas és l’únic actor en escena. "En l'espectacle només hi estic jo, estic sol a l'escenari", descriu l'artista, tot destacant que rep el suport de la seva mare, qui s’encarrega de la realització i a qui es va poder veure minuts abans animant al seu fill al camerino. A més, compta en l'equip amb un tècnic de llums per garantir que tot el muntatge funcioni adequadament. Una narració que combina teatre de titelles, dansa i música, amb un toc de monòleg personal, en què es reflecteix l'evolució d'un personatge que descobreix el seu propi art. "És més aviat la metàfora de l'artista que troba el seu art", comenta l'autor sobre la història central, la qual juga amb la fina línia entre la seva pròpia trajectòria personal i la ficció de l’espectacle.

La passió i la gran personalitat d'Andreas davant la càmera han fet que un cop s'apaguessin els llums, el somriure dels nens enlluernès el teatre en un petit, però molt petit, escenari en què semblava que la taula amb els Playmobil cobrava vida pròpia. Una barreja de música, sons, llums, joguines en moviment i una narració impol·luta de l'artista han fet d'aquesta obra una autèntica experiència viva i molt immersiva. Sens dubte, l'espectacle ha atrapat i ha fet volar la imaginació dels nens, però també dels adults.

Així mateix, la proposta ha estat especialment ben rebuda pel públic infantil, el qual ha participat activament en les sessions de preguntes i respostes que s’han fet després de les funcions. "Els nens estaven a tot gas, han fet preguntes molt interessants", destaca Andreas, qui ha assegurat que les tècniques d’animació i la interacció dels Playmobil amb l'escenari han estat dels elements que més han cridat l’atenció. "Els ha sorprès veure com prenen vida els Playmobil a l’escenari", revela.

Finalment, cal esmentar que la funció ha comptat amb el suport del Ministeri d’Educació, el qual ha facilitat l’assistència d’escolars a les sessions matinals, i ha omplert el teatre durant els dos dies d'espectacle. "El teatre estava ple de gom a gom tant ahir com avui", comenta Andreas, satisfet per la bona acollida. Després de 10 anys de pausa, el creador ha reprès aquest projecte amb gran entusiasme, i espera continuar-lo desenvolupant i introduint nous elements en el futur. "M'agradaria incorporar més interacció amb el públic en futurs espectacles", ha conclòs l'artista.