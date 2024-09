Tret de sortida a la 21a Vila Medieval de Sant Julià amb un caire més local

Sant Julià de Lòria retrocedeix en el temps durant els pròxims tres dies. La parròquia celebra des d’aquest divendres i fins al diumenge la 21a edició de la Vila Medieval, un esdeveniment que converteix els carrers en una mena d’avinguda amb tota mena de comerços.

En concret, 50 parades distribuïdes per tot el poble lauredià, 15 de les quals oferiran producte local. De fet, aquest és el principal objectiu de l’edició d’enguany, segons ha explicat el cònsol major, Cerni Cairat: “Hem volgut donar un caire més local augmentant el nombre de parades de productors d’aquí”. Des d’alguns d’aquests comerços locals han comentat amb aquest mitjà la importància d’aquesta festivitat per al seu negoci: “Ens ajuda a donar visibilitat per a la resta de l’any”, comenta una comerciant de la parròquia, la qual fa cinc anys que té la seva parada a la Vila medieval.

A més de les paradetes, durant tot el cap de setmana s’oferiran 35 activitats gratuïtes, de les quals les novetats són diferents tallers i demostracions a càrrec de cinc companyies. Cairat també ha informat que s’incrementarà l’animació infantil amb sessions de contacontes, titelles, concerts i l’espectacle ‘El tempo del temps’ de l’ONCA. Una altra de les novetats és una zona de pícnic a la plaça de la Germandat, la qual té l’objectiu de “dinamitzar el nostre teixit productiu”, ha afirmat el cònsol. Concretament, la intenció és ajudar als restaurants que no estan al centre de la parròquia, donant la possibilitat que la gent s’emporti el menjar d’aquests locals a la zona de pícnic.

Per tant, si el temps respecta, s’espera un cap de setmana de molta activitat a la parròquia laurediana, ja que, a més de la Vila medieval, des de dilluns s’estan celebrant les Jornades de bruixeria, les quals estan tenint molt bona acollida, fins al punt que “hem hagut de dir a certa gent que no cabien per limitació d'aforament en certes xerrades i activitats”, ha explicat Cairat.

Així doncs, el cònsol ha ponderat que la idea "és anar consolidant any a any el que hem fet i si és possible afegir més valor”, fent referència a qualsevol festa o activitat que se celebri a la parròquia.