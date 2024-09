Febles nevades enfarinen els cims d'Andorra

Pel que fa al cap de setmana, es preveu un dissabte fred però assolellat, amb glaçades a l'alta muntanya per sobre dels 2.000 metres i núvols baixos a les zones frontereres amb l'Arièja. Les temperatures mínimes previstes són de 6ºC a Andorra la Vella, 2ºC a 1500 metres i -4ºC al Pas de la Casa. En canvi, les temperatures màximes seran de 17ºC a Andorra la Vella, 14ºC a 1500 metres i 5ºC al Pas de la Casa.

Per El Periòdic

