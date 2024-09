Espot reitera a l'ONU el compromís d’Andorra envers el desenvolupament sostenible i els drets humans

Després de la intervenció al debat general de la 79a assemblea general de les Nacions Unides a Nova York, el cap de Govern, Xavier Espot, s'ha reunit amb el secretari general de les Nacions Unides, António Guterres. Espot ha manifestat el compromís ferm d'Andorra envers la pau, el desenvolupament sostenible i els drets humans.



El secretari general de les Nacions Unides, per la seva banda, ha destacat la implicació d'Andorra en l'àmbit multilateral i el grau d'acompliment davant els reptes globals. Guterres ha lloat la capacitat del Principat a respondre amb mesures concretes als objectius marcats per les Nacions Unides. També s'ha reunit amb el president de la 79a assemblea general, el camerunès Philemon Yang, a qui ha felicitat per la transcendència del lema d'enguany 'Unitat en la diversitat per a l'avenç de la pau, del desenvolupament sostenible, de la dignitat humana per a tothom i per tot arreu'.



Espot ha conclòs la setmana de treball Nova York amb la trobada amb el secretari d'Estat de la Santa Seu, el Cardinal Pietro Parolin, per tractar les relacions bilaterals entre els dos països. Els dos mandataris han tractat la col·laboració en àmbits com la defensa dels drets humans, la solidaritat i la cooperació en la lluita contra el canvi climàtic.



Andorra i Romania signen un CDI



La ministra d'Afers Exteriors, Imma Tor, i la ministra d'Afers Exteriors de Romania, Luminița-Teodora Odobescu, han signat aquest divendres a Nova York un conveni de no doble imposició (CDI). Les dues ministres han destacat la bona col·laboració per signar aquest conveni que ha d'impulsar les relacions econòmiques i comercials entre els dos països. Durant la trobada, les dues mandatàries han tractat les relacions bilaterals i multilaterals.



Andorra ja disposa de 20 convenis de les mateixes característiques, els tres darrers signats aquesta setmana. A banda d'aquest darrer CDI amb Romania, Tor ha signat aquesta setmana acords amb Letònia i Montenegro.



Programa de Mobilitat Juvenil amb Noruega



En la reunió mantinguda divendres a Nova York entre Tor i el ministre d'Afers Exteriors de Noruega, Espen Barth Eide, han signat un Programa de Mobilitat Juvenil 'Working & Holidays', que permet als ciutadans andorrans i als ciutadans noruecs l'oportunitat d'enriquir la seva experiència amb la residència i treball al país de destí respectiu. Aquesta iniciativa s'adreça als joves d'entre 18 i 30 anys i facilita, als qui ho sol·liciten, l'obtenció d'un permís de residència i treball per un període màxim de 12 mesos.



El programa permet als joves experimentar de primera mà la vida, la cultura i el mercat laboral d'un altre país, enriquint així el seu desenvolupament personal i professional. Els ministres han celebrat la signatura d'aquest programa que posa de manifest la bona relació i la voluntat de cooperació entre ambdós països.