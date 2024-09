Cardelús sortirà en 22a posició a Indonèsia

La segona jornada d'entrenaments del Gran Premi d'Indonèsia ha servit perquè Xavi Cardelús continuï coneixent el circuit de Mandalika, on no havia corregut mai i per situar-lo al 26è lloc de la graella de sortida d'aquest Gran Premi que disputarà la seva cursa diumenge. En la jornada d'aquest dissabte, els seus registres han continuat millorant cada vegada que sortia a pista i s'ha quedat només a 1.2 de la pole de la categoria. Així doncs, la quasi arribada a la pole ha estat qualificada per Cardelús com "el millor dissabte del que portem de la temporada i el cap de setmana més complert fins al moment".



Cardelús ha fet una millor volta d'1'34.649 que ha tornat a suposar un important pas endavant respecte a la jornada de divendres, en la qual va començar marcant uns temps dos segons més lents. A tot això cal afegir que s'ha situat a una dècima de segon dels quatre pilots que té immediatament davant d'ell protagonitzant un dels millors classificatoris de la temporada. A la primera sortida a pista, per fer el tercer entrenament lliure del Gran Premi i primer de la jornada abans de la Q1, l'andorrà ja havia rebaixat la seva volta ràpida dels primers entrenaments amb un 1'35.075, mig segon més ràpid que la seva referència anterior.



"Estic content i cal estar-ne" ha declarat el pilot de Fantic Racing. Cardelús ha valorat molt positivament la millora del crono durant els classificatoris, tot i que també ho ha pogut fer durant l'entrenament lliure. "El balanç és força positiu i reflecteix, sobretot, que hem seguit una bona línia de treball i hem estat capaços d'anar fixant, cada vegada més la posada a punt de la moto per millorar-la respecte a divendres" ha mencionat.



La cursa començarà diumenge a les 07.15 hores i els pilots hauran de fer 22 voltes al circuit de Mandalika.