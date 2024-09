Un espectacle per compartir experiències, gaudir de la música i “reivindicar” les dones

Fer un espectacle pensat no només en els infants sinó en les famílies, de tal manera que “l’adult entengui unes coses i els nens unes altres” i entre tots dos puguin completar una experiència, puguin “compartir” en certa manera allò que l’actuació els ha transmès. Aquest ha estat el repte que ha afrontat el director teatral Juanma Casero a ‘El tempo del temps’, un espectacle infantil de creació pròpia de la Fundació ONCA que s’ha estrenat aquest dissabte davant un públic que ha esgotat entrades en dos dels tres passis. Dalt l’escenari Marta Pelegrina (actriu) i Anna Garcia (violí) han ofert una actuació que a través de la música ha volgut apropar no només elements musicals al públic sinó també “reivindicar” el paper de la dona en la creació musical, oferint peces de compositores que sovint han quedat ‘oblidades’ rere altres figures, com és el cas de Fanny Mendelssohn o Clara Schumann.



Casero destaca que sempre que encara un espectacle infantil ho fa molt des de la perspectiva de les famílies, ja que “els nens no venen sols” a l’espectacle i, per tant, cal concebre una obra que pugui captar l'atenció de grans i petits. ‘El tempo del temps’ compta amb “molts estímuls” i a través de la música es busca que els infants puguin entendre certs elements musicals, com per exemple què és un adagio, i alhora descobrir “dones que no han tingut el renom” d’altres compositors i que de fet són “grans desconegudes”. El principal repte és “mantenir l’atenció” d’un públic “viu" però que cada vegada està “més educat” en el món cultural. I és que Casero valora molt positivament el fet que cada cop les famílies “volen introduir” els fills més aviat en “l’educació cultural activa”, la qual cosa fa que estiguin molt més habituats a anar a veure espectacles.



Un cop ha tingut lloc l’estrena en el marc del projecte educatiu de la Fundació ONCA, els creadors voldrien ara que l’espectacle pugui tenir més recorregut. No en va, el director explica que s’ha concebut amb la idea que es pugui “adequar” a qualsevol lloc, sigui a cobert sigui a l’aire lliure i, per tant, els agradaria poder arribar a les escoles, per exemple. De moment, aquest dissabte se n'ha pogut gaudir en el marc de la fira medieval de Sant Julià de Lòria.