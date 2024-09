El viatge artístic de Taranmana: de galeria física a plataforma en línia

Passió, adaptació i amor per l'art en temps de canvi. Així es podria definir la mirada de la galerista Aminda Saludes, qui, tot just fa unes setmanes, va anunciar que, després de gairebé cinc anys de comissariat i exposicions d'art contemporani en tota la seva diversitat, Taranmana Art Space -la lluminosa i acollidora galeria d'Escaldes-Engordany que va obrir l'any 2019- ha tancat el seu espai físic. Una decisió relacionada amb la finalització del contracte de l'espai que ha portat Saludes a reflexionar sobre la seva vida personal i professional. "M'he adonat que és dur estar sola al capdavant de la galeria i no vull tornar a fer-ho. Ara bé, tampoc volia perdre tota la feina que he estat fent aquests anys" assegurava la galerista.



Saludes, doncs, va saber trobar una solució que s'adaptava a la seva situació: convertir el que ella anomenava el seu 'happy place' en un espai fictici i continuar operant en línia a través del web i les xarxes socials. "Crec que m'estic adaptant molt bé a aquestes noves dinàmiques" apuntava la galerista, mentre anunciava il·lusionada que, a partir del mes que ve, el seu web entrarà a formar part d'Artsy: una reconeguda plataforma en línia dedicada a l'art que connecta artistes, galeries, museus, col·leccionistes i aficionats de tot el món. "Em van trucar abans-d'ahir i vaig dir que sí. No sé si vendré moltes obres, però segur que guanyaré en visibilitat" comentava la galerista.



La galerista assenyala que Taranmana ha viscut moments delicats, com els de la pandèmia, però destaca que els bons records prevalen. De fet, afirma que, d'entre tots els projectes que s'han exposat al llarg dels anys, seria incapaç d'escollir-ne un de sol. "Cada exposició és única i aporta alguna cosa nova. Al final, m'he enamorat de totes les mostres i, quan arriba l'hora de desmuntar-les, se'm fa molt difícil" explicava, Saludes, qui descriu el seu ofici com un gran enriquiment personal. "Aprens i t'aporta molt a nivell mental. És un bagatge de coneixements increïble" apuntava mentre deixava clar que sempre ha intentat combinar l'exposició d'artistes consolidats amb la difusió de l'obra de joves talents. "Aquesta ha estat la meva intenció des que dirigia la galeria d'art Carmen Torrallardona: optar per aquest binomi, tot exposant artistes consagrats, que aporten més nivell, i presentant alhora artistes emergents del país" afegia.



De fet, Saludes es considera una persona molt eclèctica en la seva elecció d'artistes, sempre dins d'un cert ordre i sobrietat. "Quan trio un artista, m'ha d'agradar tot d'ell: la seva disciplina, el seu mètode de treball, el seu caràcter i la seva personalitat", indicava, la galerista tot reconeixent que "no sempre ha agradat el que he escollit i presentat, però precisament d'això es tracta: d'explorar la diversitat i arriscar-se a mostrar el que realment em commou". Un convenciment que saludes continuarà demostrant a través de la seva nova aposta en línia, informa l'ANA.