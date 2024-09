Andorra reforça la seva presència editorial a la Setmana del Llibre en Català

La ministra de Cultura, Joventut i Esports d'Andorra, Mònica Bonell, ha participat aquest dissabte en el matí dedicat a la producció editorial andorrana a la 42a edició de la Setmana del Llibre en Català, que té lloc a Barcelona. L'esdeveniment ha servit per destacar la diversitat i la qualitat de les publicacions del Principat, amb la presència de prop de 200 títols al mateix estand. Bonell ha subratllat la importància de l'esdeveniment com a plataforma per donar visibilitat a l'editorial andorrana en els territoris de parla catalana.

Durant la seva intervenció, la ministra ha posat en relleu el valor del català com a llengua viva i de cohesió social a Andorra, ressaltant l’aprovació recent d’una nova llei que busca consolidar el seu ús oficial i cultural. A més, Bonell ha elogiat la capacitat de la producció editorial del país per reflectir la riquesa de la llengua catalana, que es mostra en el conjunt de llibres i autors participants en la fira.

La jornada ha inclòs la presentació de les novetats editorials del 2023, així com una selecció d’obres centrades en la narrativa inquietant i les noves veus literàries del país. També s’han donat a conèixer els títols premiats a la Nit literària, un dels esdeveniments culturals més destacats del calendari andorrà. A més, la ministra ha aprofitat la seva visita per reunir-se amb l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

Andorra, a través del Ministeri de Cultura, és present en aquesta edició de la Setmana del Llibre en Català amb un estand conjunt que reuneix les edicions del Govern, l'Associació d'Editors d'Andorra i l'Associació Llibre del Pirineu. Aquesta cita literària, que es prolonga fins al 29 de setembre, permet als editors i escriptors del país vendre i promoure les seves obres, consolidant així la presència andorrana en un esdeveniment de referència per a la llengua i cultura catalanes.