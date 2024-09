'El Vestit Pop de l’Emperador’ captiva Encamp amb un musical infantil ple de comèdia, ball i valors

Des del seu llançament l’any 1837, el conte d’Andersen ha ensenyat a diferents generacions de lectores i lectors a no deixar-se enganyar pels afalacs i les opinions buides. L’autor va ser un dels escriptors de literatura per a infants més importants del segle XIX gràcies als seus contes i novel·les curtes, que es van traduir a gairebé tots els idiomes del món.

Sa Majestat l'Emperador Presumit ha aterrat aquesta tarda a Encamp acompanyat del seu seguici per fer gaudir a petits i grans del musical infantil ‘El Vestit Pop de l’Emperador’, un espectacle ple de comèdia, música, ball i educació on el públic també ha format part de l’obra.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació