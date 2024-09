Ponce i Orgué s'alcen amb la victòria de la cursa Vertical de Sant Bernabé

La VIII edició de la cursa Vertical de Sant Bernabé, organitzada pel Club Pirinenc Andorrà, s'ha dut a terme aquest cap de setmana amb les victòries de Samuel Ponce i Laura Orgué en la distància de 15,5 quilòmetres (1350 metres de desnivell). En el recorregut curt de 7 quilòmetres i 650 metres de desnivell, han pujat al primer esglaó del podi Thomas Pereiro i Elsa Pintado, en la categoria masculina i femenina, respectivament.



La cursa vertical ha mantingut els dos recorreguts de les darreres edicions que han tingut la sortida i l'arribada des de la rotonda del Centre Esportiu dels Serradells. Prop de 150 esportistes han participat en la prova, en unes bones condicions per disputar una nova prova de la Copa d'Andorra de curses verticals.



El juny del 1607, el batlle Nicolau Montanyà va resoldre una disputa entre les parròquies d'Andorra i Sant Julià de Lòria. La posobra de Sant Bernabé, la nit del 10 a l'11 de juny, Bartomeu Guiem i Bernat Ricard, d'Escaldes-Engordany, van pujar a l'orri de Claror. Tenien la intenció de col·locar, amb la primera llum del dia, un senyal damunt de la porta de l'orri, i un altre al com de fer sagí. Segons costums, la parròquia que arribava primer a l'orri de Claror per Sant Bernabé tenia dret a ocupar-lo durant la resta de l'any, per orriar i formatjar i 'altres consuetuds'. En aquest sentit, la cursa vol recuperar aquest costum ancestral que enfrontava, amb una certa dimensió esportiva, les dues parròquies a l'hora d'aprofitar els seus recursos naturals. És, probablement, la cursa vertical amb més arrels del món, una combinació insòlita entre esport, natura i cultura.