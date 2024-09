Doble partit, doble victòria i a les semifinals de Lisboa

Doble victòria per a Vicky Jiménez a l'ITF W75k de Lisboa (Portugal), en una jornada en què la tricolor ha hagut de jugar el partit de vuitens i de quarts a causa de les suspensions per les condicions meteorològiques. Així doncs, la tenista ha disputat dos duels totalment diferents: un primer contra l'espanyola Marina Bassols (número 158 del rànquing mundial i quarta cap de sèrie del torneig), per 6-0 i 6-4, i el segon contra la francesa Carole Monnet (número 239 del rànquing mundial), per 6-0, 6-7; 3-7, i 3-6. Ara, Jiménez s'enfrontarà diumenge contra l'espanyola Angela Fita, qui ja ha sigut la seva parella de dobles, en la seva cerca del pas a la final.



El duel contra Bassols ha estat una demostració d'imposició i solidesa guanyadora per part de la tenista andorrana. En poc més d'una hora, Jiménez ja havia acabat amb la clara favorita del matx. Això sí, ha hagut de conservar tant el seu servei com el seu bon joc al segon set, el qual ha estat el més ajustat amb un 6-4. El primer, en canvi, ha estat una ràpida visualització del que la jove pot arribar a fer a les pistes.



Pel que fa a l'enfrontament amb Monnet, la francesa semblava tenir-ho tot molt clar en la primera mànega. I és que la mateixa Jiménez ha viscut un retorn del quw ella havia fet prèviament: un 6-0 i un inici de segon set amb un 3-0 en contra. No obstant això, res ha pogut frenar a l'actual número 164 del món, que ha aixecat el resultat i l'ha enviat a un 'tie-break' que ha guanyat amb un sòlid 3-7. En la darrera oportunitat, Jiménez s'ha encarregat de no perdre el focus ni el nivell que ha estat demostrant, assolint-ho al 3-6 definitiu i aturant el rellotge a les dues hores i 18 minuts, informa l'ANA.



Pujada al rànquing WTA



Després dels resultats assolits en les darreres dues setmanes, Jiménez ha passat d'estar en la posició 175 del rànquing WTA al 165. Cal recalcar que, en cas que es proclamés guanyadora del torneig portuguès, podria arribar fins al lloc 151, que la deixaria a només 30 llocs del seu millor rànquing, el número 121, assolit el juliol del 2022.