Primera derrota en l’estrena a la Lliga Endesa contra el Dreamland Gran Canaria (71-91)

El MoraBanc Andorra no ha pogut debutar amb victòria en el seu retorn a la Lliga Endesa després de caure davant el Dreamland Gran Canaria per 71-91 en un partit disputat a la Bombonera. Tot i el suport del públic, els de Natxo Lezkano han estat superats per un equip canari molt físic i efectiu, especialment en els últims minuts del matx, on els visitants han sentenciat l’enfrontament.

El partit ha començat amb dificultats per als andorrans, que han patit un parcial inicial de 0-7. Tot i la reacció liderada per Ben Lammers, Jerrick Harding i Nikos Chougkaz, el primer quart s'ha tancat amb un desavantatge de 15-23. El MoraBanc ha intentat igualar la intensitat física dels canaris, però les pèrdues de pilota i la duresa defensiva del rival han complicat la remuntada.

A la represa, l’equip de Lezkano ha aconseguit empatar el partit (38-38) gràcies a un parcial de 8-0 encapçalat per Sekou Doumbouya i Harding. No obstant això, el Dreamland Gran Canaria ha recuperat el control del joc al tercer quart, arribant al final d’aquest amb un marcador de 58-62. En l’últim període, els canaris han aprofitat les faltes personals acumulades pels tricolors i han acabat ampliant l'avantatge fins al 71-91 final.

Amb aquesta derrota, el MoraBanc Andorra inicia la seva temporada a la Lliga Endesa amb mal peu. El pròxim partit serà al Buesa Arena de Vitoria per jugar contra el Baskonia el pròxim dissabte 5 d’octubre a les 18:00 hores.