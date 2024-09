Noemí Rodríguez representa a Andorra en el festival de poesia impulsat per EUNIC a Brussel·les

Andorra ha estat present aquest divendres al festival anual de poesia, Transpoésie, organitzat des del 2011 per EUNIC Brussel·les, una xarxa d'instituts nacionals de la Unió Europea que promou activitats en favor de la cultura.

La periodista i escriptora Noemí Rodríguez ha estat l'encarregada enguany de representar el Principat amb un recital basat en els textos del seu llibre 'El que mai et vaig dir' i acompanyada amb música original de piano interpretada per Toni Gibert. El poema escollit per a l'exposició ha estat 'Sota el volcà'. La lectura del poema s'ha fet al Liszt Institute (Institut Cultural Hongarès) i, posteriorment, ha participat en una sessió d'escriptura pública a les Galeries Royales. La 14a edició del festival ha celebrat la poesia surrealista i la diversitat lingüística a Brussel·les del 26 al 28 de setembre, coincidint amb el centenari del naixement del moviment surrealista.

L'Ambaixada d'Andorra a Bèlgica es va adherir a EUNIC Brussel·les el 2020. Des d'aleshores ha participat en diverses activitats de la xarxa amb la col·laboració del ministeri de Cultura, a les edicions de Transpoésie del 2020 (Manel Gibert) i del 2021 (Teresa Colom). L'acció s'emmarca en el programa de Diplomàcia Cultural que impulsen i gestionen conjuntament el Ministeri d'Afers Exteriors i el Ministeri de Cultura, Joventut i Esports.

Transpoésie pretén crear una plataforma vibrant mostrant accions i artefactes poètics originals en diverses llengües natives d'arreu d'Europa, amb traduccions al francès i al neerlandès, a través d'espais públics al cor de Brussel·les i també a les xarxes. Aquest festival, coincidint amb el Dia europeu de les llengües i la diversitat lingüística el 26 de setembre, acull una sèrie d'actes, que inclouen lectures, debats i sessions d'escriptura pública. En els darrers 14 anys, 294 poetes han presentat 314 poemes en el marc del projecte. Enguany hi participaran una vintena d'artistes europeus.