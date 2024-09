Caldea rep a més de mil visitants en el Dia de l'Escaldenc i l'Escaldenca

Escaldes-Engordany ha celebrat avui la segona edició del Dia de l'Escaldenc i l'Escaldenca, una jornada en què els residents de la parròquia han pogut accedir de manera gratuïta a Caldea. La cònsol menor de la parròquia, Rosa Gili, ha assistit a l'esdeveniment i ha valorat molt positivament la participació, amb més de mil entrades registrades. "Aquesta iniciativa va sorgir en un moment en què es negociava la cessió d'espais per al projecte de l'Hotel de Caldea, i va aparèixer com una idea per respondre al neguit dels escaldencs, que veien com altres ciutadans d'Andorra, que viuen en parròquies amb estacions d'esquí, tenien certs avantatges, mentre que aquí a Escaldes-Engordany no teníem res semblant", ha explicat Gili. Tal com ha esmentat la cònsol, es parla d'unes 1.000 entrades per a ciutadans de la parròquia, tot i que des de Caldea han informat que encara falta fer el recompte final, ja que, segons les reserves, la previsió es millorar les xifres de l'any passat.

La cònsol ha subratllat que el Comú és l'accionista majoritari de Caldea i que, per aquest motiu, es va considerar "just que almenys un cop l'any qualsevol persona de la parròquia pugui gaudir de Caldea de manera gratuïta". Sobre la resposta dels escaldencs, Gili ha destacat l'èxit de la iniciativa, assenyalant que "fa molt bo avui i això també ha ajudat, però més enllà del temps, em diuen que s'ha arribat a omplir, amb més de mil entrades". Per a aquelles persones que no han pogut assistir-hi, Gili ha recordat que "se'ls facilitarà l'oportunitat de venir durant la temporada baixa fins al 30 de novembre, amb moltes dates disponibles perquè tothom hi pugui accedir".

Sobre la necessitat de fomentar que no només els turistes, sinó també els residents, visitin Caldea, Gili ha assegurat que "sempre hem tingut clar, des del Comú, que tot i viure del turisme, les activitats i els serveis que oferim també han de ser per a nosaltres, els residents. A més, estem convençuts que el primer ambaixador de Caldea és la gent d'aquí". Gili ha destacat la recent renovació integral de l'interior de Caldea, una novetat que considera important que els habitants coneguin: "És essencial que tothom ho vegi, que ho conegui bé i que ho pugui recomanar a amics, familiars i veïns, perquè és una manera de promocionar Caldea a través dels mateixos residents".

L'obertura de l'hotel a Caldea, per a 2026

Durant la seva intervenció, Rosa Gili també ha fet referència a l'esperat projecte de l'hotel a Caldea, un dels reptes més importants per al futur immediat del complex. "Les obres començaran properament i està previst que durin tot l'any vinent", ha afirmat, apuntant que l'obertura de l'hotel està planificada per a principis de 2026. Gili ha explicat que "a diferència de la renovació del termolúdic, que va requerir el tancament temporal de Caldea, les obres de l'hotel es podran realitzar sense haver de tancar el recinte, de manera que els visitants podran continuar gaudint de les instal·lacions sense interrupcions", ha apuntat.

La cònsol ha subratllat la importància d'aquests projectes per a l'economia local, destacant que "el Comú tenia aquest espai disponible, però mal aprofitat, i amb la construcció de l'hotel es genera una oportunitat per ampliar el negoci i optimitzar els recursos de la parròquia". Així mateix, ha destacat que aquest projecte és només una de les moltes iniciatives que s'estan treballant per mantenir Caldea com una referència turística de primer nivell.

Pel que fa al balanç de l'estiu a Caldea, Gili ha compartit dades optimistes, explicant que "les xifres són bones, i entenem que la novetat de la renovació ha fet que molta gent s'animi a venir". Durant el recent consell d'administració de Caldea, es va posar de manifest que l'augment de visitants ha estat significatiu.

Qüestionada sobre si els resultats són millors que els de l'any passat, Gili ha explicat que "encara no tenim totes les dades disponibles, però la percepció és que el balanç és molt bo". També ha destacat que després de la pandèmia de la Covid-19, Caldea va prendre la decisió de limitar l'aforament per garantir una millor qualitat del servei, una mesura que ha estat ben rebuda pels visitants. "Hem apostat per oferir una experiència més confortable, encara que això signifiqui apujar lleugerament el preu de les entrades, però al final, el que importa és que l'experiència sigui agradable per a tothom", ha explicat.

Un bon balanç del Caldes Festival malgrat la pluja

D'altra banda, Rosa Gili ha fet balanç del Caldes Festival, el qual ha conclòs avui amb una resposta molt positiva per part del públic. "Vam començar malament, perquè el divendres va ploure molt i va afectar el desenvolupament de les activitats previstes, però el dissabte va ser un èxit total", ha afirmat Gili, tot destacant la gran afluència de gent a les activitats programades.

Segons la cònsol major, "es van organitzar propostes per a tots els gustos, amb activitats lúdiques per als nens, així com per als adults, i la gent ha respost molt bé". Gili ha afegit que "és un gran al·licient veure com la gent s’implica i participa, i això ens anima a seguir treballant per oferir activitats que responguin als interessos de tothom". En aquest sentit, ha remarcat que el Caldes Festival es consolida com una proposta cultural i lúdica de referència a la parròquia, malgrat les inclemències meteorològiques.