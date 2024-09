La capital instal·la una vintena de punts menstruals als equipaments comunals

El Comú d’Andorra la Vella ha instal·lat una vintena de punts menstrual als equipaments comunals perquè els puguin utilitzar les treballadores sempre que sigui necessari. L’objectiu de l’acció, tal com ha manifestat la consellera de Gestió de Talent i Persones, Eva Tadeo, és que totes les dones del Comú tinguin accés a productes menstruals saludables i sostenibles al seu lloc de treball. “Tot i que s’han fet canvis, la menstruació encara és un tema tabú dins de les empreses, i per aquest motiu es vol crear consciència sobre la rellevància de la higiene menstrual en els entorns laborals” , ha indicat.

Per El Periòdic

