L'APTA rebutja l’intervencionisme de Govern i defensa el dret a la propietat privada

L'Associació de Propietaris de Terres Andorranes (APTA) ha emès un comunicat en el qual manifesta la seva inquietud davant la creixent tendència del Govern i els Comuns de disposar de manera "lliure i unilateral" de béns de propietat privada. L'associació ha refermat el seu compromís en la defensa dels drets a la propietat, tal com recull l'article 27 de la Constitució andorrana.

L'APTA ha destacat que és conscient de la problemàtica actual en matèria d'habitatge, que considera un afer "sensible". Tot i haver fet diverses propostes per col·laborar amb el Govern i els Comuns, l'associació afirma que aquestes no han estat considerades, i lamenta no haver pogut participar activament en la reflexió estratègica sobre la crisi de l'habitatge.

El principal motiu de preocupació de l'APTA és la proposta legislativa coneguda com la Llei Òmnibus, que l'associació considera una mesura "intervencionista i de requisició". Segons l'entitat, aquesta llei assenyala injustament els propietaris com a responsables de la crisi de l'habitatge i preveu la requisició i expropiació dels seus béns, alhora que se'ls exigeix continuar assumint despeses de manteniment, rehabilitació i reparacions, amb ingressos de lloguer per sota dels preus de mercat.

L'APTA adverteix que aquestes mesures podrien generar inseguretat jurídica i desencadenar una recessió en l'activitat immobiliària, provocant un augment natural dels preus dels lloguers. Així mateix, l'associació alerta que aquesta situació podria deteriorar el concepte de propietat privada, amb possibles conseqüències en altres àmbits.

L'entitat rebutja que la propietat privada sigui utilitzada per les administracions públiques com una eina per fer front a problemàtiques econòmiques globals i insta el Govern a promoure el diàleg i a actuar de manera proactiva en la recerca de solucions més reflexives i consensuades.

En el seu comunicat, l'APTA fa una crida al Govern perquè propiciï un diàleg constructiu i recorda la coresponsabilitat dels propietaris en el benestar del país.