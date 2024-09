Vinyes-Mercader i Garrigoles-Giralt brillen al 53è Ral·li d'Andorra Històric

Va caure el teló de la 53è Ral·li d'Andorra Històric, que va consagrar el tàndem format per Joan Vinyes -Jordi Mercader (SEAT EIVISSA KIT CAR) que tornen a regnar a la categoria de velocitat i són els guanyadors absoluts. El podi de regularitat Sport va ser per a Joan Carrancá - Laura Carrancá (BMW 325 ix ). I la corona de la categoria Sport va ser per a David Garrigoles-Sergi Giralt (VOLKSWAGEN GOLF GTI MKII).

Assegurant-se cada tram, Joan Vinyes-Jordi Mercader van segellar una magistral actuació a la categoria Velocitat, on el binomi de Baporo Motorsport va tancar la jornada amb la victòria, un cop més, de la prova esportiva més antiga del Principat. En segona posició, Jordi Ventura-Josep Autet (FORD SIERRA RS COSWORTH), que mai van deixar de pressionar a VinyesMercader i també van tancar la jornada amb gran performance. Ventura va guanyar la prova al 2000. El tàndem integrat per Toni Riba-Oscar González (FORD ESCORT MKII) van donar el seu màxim esforç fins a últim moment i van pujar al podi a la tercera posició.

En regularitat Sport, Joan Carrancá (BMW 325 ix) torna a entrar al palmarès del Ral·li d'Andorra Històric, en aquesta oportunitat juntament amb Laura Carrancá com a copilot, que entra per primera vegada la història del Ral·li i passa a formar part de les dones que es consagren a la prova andorrana. El van seguir l'equip integrat per José Luis Moreno-Isidre Noguera (BMW 320 i) i, en tercer lloc, Josep Carrancá i Alicia Carrancá (BMW 325 ix).

Pel que fa a la categoria de regularitat, David Garrigoles-Sergi Giralt (VOLKSWAGEN GOLF GTI MKII) van obtenir la primera posició, seguits de Jordi Ibarra-Marta Ibarra (SEAT 127) i, en tercer lloc, Juan Corbatera-Ramon Farres (VOLKSWAGEN GOLF GTI MKI).