Ensurt sense danys de Cardelús a Indonèsia

El pilot Xavi Cardelús no ha pogut acabar el Gran Premi d'Indonèsia, que s'ha disputat aquest diumenge al circuit de Mandalika, per una pèrdua de control en la tercera volta. Sortia des de la 24a posició i, en les dues primeres voltes, ja havia remuntat dos llocs després de superar alguns dels rivals al primer revolt. Tanmateix, el jove tricolor ha hagut de modificar la seva trajectòria, uns metres després, a causa d'un incident protagonitzat per dos dels participants en poca distància seva.



Però la cursa de Cardelús ha quedat aturada a la tercera de les 22 voltes a les quals estava programada prova en patir un 'high-side' que l'ha fet sortir escopit per sobre de la moto. La conseqüència ha estat de fortes contusions a diferents parts del cos tot i que, sortosament, no s'ha detectat cap fractura. Ja en la segona volta havia aconseguit un 1'35.957, un registre prou competitiu com a ritme cursa que ja no ha pogut tenir continuïtat. Amb tot, el cap de setmana ha estat força positiu amb una progressió molt constant cada cop que sortia a pista en un circuit on no havia corregut mai.



"Ara mateix estic força dolorit, perquè la caiguda que he patit a la tercera volta de la cursa ha estat forta, ja que he tingut un 'high-side'. Sortosament, després de veure'm als serveis mèdics del circuit m'han dit que no tinc res trencat, però m'he colpejat amb força contra l'asfalt" ha declarat Cardelús. El pilot ha valorat una molt bona sortida a la pista que, finalment, ha acabat tapada per l'ensurt en el segon pas de la recta. "Em sap molt greu perquè, fins a la caiguda, ha estat un cap de setmana molt positiu amb un treball i progressió constants, però això també forma part de les curses i cal assumir-ho i recuperar-se aviat" ha confirmat.



El pròxim Gran Premi de la temporada serà al Japó i es disputarà el pròxim diumenge al circuit de Motegi.