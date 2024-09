La Coordinadora denuncia la Llei Òmnibus com a insuficient per combatre l'especulació immobiliària

La Coordinadora per l'Habitatge Digne ha criticat durament el projecte de Llei Òmnibus presentat pel Govern, al qual qualifica d'insuficient per resoldre la crisi habitacional i combatre l'especulació immobiliària. El col·lectiu destaca que la llei arriba tard i que les mesures incloses són, en gran part, "una venda de fum". Des de la mobilització ciutadana de l'octubre del 2023, la Coordinadora ha mantingut viva la lluita per l'habitatge digne durant el 2024, però considera que el Govern només ha fet concessions superficials per guanyar temps.

Segons la Coordinadora, les mesures proposades no aborden els problemes estructurals del mercat immobiliari. "Les petites regulacions no afecten els grans actors del mercat, com les societats, els fons d'inversió o la banca, que continuen controlant el mercat i augmentant artificialment els preus". A més, denuncies que la Llei Òmnibus parteix d'una anàlisi reduccionista i que no hi ha mesures efectives per regular el preu dels habitatges ni per controlar els grans propietaris.

Pel que fa als pisos buits, la Coordinadora destaca que les mesures per mobilitzar-los són fàcilment esquivables pels propietaris, com en el cas de la "trampa de la llum", la qual simula consum elèctric per evitar sancions. "El sistema és tan garantista amb els propietaris que dificulta l'objectiu de crear un parc de lloguer assequible", afirmen. A més, critiquen que no s'ha definit què constitueix un "preu assequible" ni un "habitatge digne", la qual cosa dificulta aplicar les mesures de manera efectiva.

Per altra banda, assenyalen que la Llei ignora la problemàtica dels abusos dels propietaris cap als llogaters, reduint la "trampa del fill" a un simple problema de sancions. "Els grans propietaris i especuladors tenen via lliure per continuar encarint el preu de l'habitatge", lamenten. La Coordinadora denuncia que no s'estan abordant de manera adequada les demandes dels afectats per aquest tipus d'abusos. Pel que fa a la qüestió de la pressió demogràfica, la plataforma ciutadana rebutja que es culpi els migrants extracomunitaris de la crisi habitacional. "El problema real és l'especulació immobiliària, no la immigració", afirmen, tot assenyalant que la política del Govern de convertir Andorra en un "territori aparador" està agreujant la situació.

Tot i que la Llei contempla l'augment del parc públic d'habitatge, la Coordinadora considera que els objectius són insuficients, recordant que més de 2.000 persones ja reben ajuts al lloguer i que encara hi ha moltes altres que queden excloses per falta d'informació o limitacions burocràtiques. Així mateix, lamenten que no s'inclogui una regulació del preu de venda ni un registre de la propietat, dues mesures que consideren fonamentals per frenar l'especulació.

En resum, la Coordinadora per l'Habitatge Digne considera que les mesures de la Llei Òmnibus són insuficients per garantir un habitatge digne per a tothom i insisteixen que només amb una mobilització social creixent es podrà pressionar el Govern perquè adopti mesures més ambicioses per limitar el poder dels especuladors i així assegurar una solució real a la crisi habitacional.