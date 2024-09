La primera edició del Caldes Festival rep més de 4.300 espectadors

La primera edició del Caldes Festival ha tancat amb un gran èxit de participació. Al llarg del cap de setmana, la zona històrica d'Escaldes-Engordany ha congregat un públic nombrós que no s'ha volgut perdre l'oportunitat de gaudir de totes les activitats i espectacles culturals gratuïts que s'han programat. Al mateix temps, la ciutadania que s'hi ha apropat ha pogut conèixer de primera mà les remodelacions que s'han fet a la part alta amb els escenaris situats al jardí i la borda Gabriel, la plaça Santa Anna, Cal Paleta, La Drecera, el mirador de Caldes, la placeta del Madriu i la zona del projecte Caldes. En total, els diferents escenaris i espectacles del festival han sumat més de 4.300 espectadors.



En aquest sentit, la cònsol major d'Escaldes-Engordany, Rosa Gili, ha celebrat que l'esdeveniment "ha permès que la ciutadania conegui tot el que s'ha fet a la zona històrica" i ha avançat que la voluntat del comú és continuar revitalitzant la part alta perquè esdevingui un punt neuràlgic. El Caldes Festival ha destacat per la seva combinació d'activitats culturals, actuacions en directe, espectacles de dansa, circ, màgia, jocs i acrobàcies. També el punt fotogràfic instal·lat davant de l'escultura del projecte Caldes i la zona de restauració han generat interès entre els visitants.



En general, el festival ha concentrat un públic familiar, tot i que els concerts de nit i els DJ que han amenitzat la zona de restauració també han tingut un públic nombrós. Així mateix, les experiències sensorials que han ofert les instal·lacions de pirates de Caldes, senderi i aigua; i somnis amb l'aigua com a fil conductor han generat molta expectació. Unes instal·lacions que, més enllà del seu vessant pedagògic i lúdic, han servit per donar a conèixer els espais de Cal Paleta, els entorns de la borda Gabriel i el mirador de Caldes, tots recentment adquirits per la corporació comunal amb la voluntat, precisament, de donar vida a la zona i dotar-la d'espais per al gaudi de la ciutadania.



Davant l'èxit d'aquesta primera edició i del bon retorn de la ciutadania, la voluntat del comú és donar continuïtat al projecte, així com preparar-ne de nous per continuar revitalitzant la zona històrica. En aquest sentit, la cònsol major també ha recordat que encara s'estan fent treballs d'embelliment a la part alta, a més de les obres del pàrquing i la plaça de davant l'església, que segueixen en curs. Un cop finalitzades, la zona guanyarà espai per deixar els vehicles i, per tant, facilitar l'accés a la part alta, a més d'una nova plaça per als ciutadans.