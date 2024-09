Balanç positiu de la Vila Medieval i les Jornades de bruixeria, les quals patiran canvis de cara al 2025

Clausura de la 21a Vila Medieval i les 3es Jornades de bruixeria amb un balanç "molt positiu", segons ha valorat la cònsol menor de Sant Julià de Lòria, Sofia Cortesao. "L'assistència a la Vila és molt difícil de quantificar. Podem dir que en l'espai on tenim les demostracions de tallers, calculem que han passat unes 1.500 persones" ha declarat, afegint que els carrers han estat plens durant tot el cap de setmana. Pel que fa a les Jornades de bruixeria, Cortesao ha recalcat que quasi totes les activitats han omplert amb gairebé 500 persones en total. Tot i ser el primer any que coincideixen ambdues cites, des de la corporació comunal han confirmat la voluntat és reformular el format o traslladar les jornades al març per "encabir-ho en el mes del Dia de la dona".



"Han estat unes jornades amb més afluència de gent de les que portem" ha revelat Cortesao. En la seva tercera edició, la cònsol menor de Sant Julià ha afirmat que l'esdeveniment "es quedarà", però amb diversos canvis de cara a l'any 2025. El principal objectiu és poder arribar a enquadrar-ho al març per "poder fer un ventall d'activitats que vagi més enllà de les Jornades de bruixeria i que expliqui una mica el rol de la dona als Pirineus" ha detallat. La presentació del curtmetratge 'El mal donat' dels directors nacionals Hèctor Mas i Alfons Casal ha estat la demostració que les jornades poden fer un pas més. "Va néixer d'una idea de la primera edició i va culminar dissabte amb la presentació. Entenem que les jornades no es queden aquí, ajuden a donar a conèixer la història del país" ha qualificat Cortesao, recordant que la producció ha estat seleccionada per participar en el Festival de cine de terror de Sitges.



La fira medieval ja és una de les cites més consolidades del país i així ho han demostrat els visitants. "Tenim un ventall d'activitats per tots els públics, sobretot per un caire més familiar" ha mencionat Cortesao, destacant la gran afluència de gent. Això sí, l'objectiu del departament de Cultura per l'any vinent és oferir activitats per atraure el públic jove que, actualment, és minoritari en la cita. En aquest sentit, el gran èxit d'enguany han estat els espectacles itinerants, encara que els fixes com els contacontes, el recital de la coral Rocafort o les danses de l'Esbart Lauredia també han mantingut el bon flux de gent. "Tots aporten el seu granet de sorra perquè aquesta vila sigui un èxit" ha al·legat.



Finalment, de la cinquantena de paradistes, 15 han estat nacionals. Aquestes activitats itinerants han estat una de les grans ajudes pels comerciants, els quals han vist una pujada d'afluència pel que fa a les visites i les vendes.