Vicky Jiménez aconsegueix el trofeu de Lisboa i puja fins a la 151a posició al rànquing WTA

Tancament somiat per a un torneig impecable. La tenista Vicky Jiménez Kasintseva s'ha proclamat campiona de l'ITF W75k de Lisboa (Portugal) en vèncer a l'espanyola Guiomar Maristany Zuleta de Reales per 4-6 i 2-6, en un enfrontament que no ha arribat a l'hora i mitja. Així doncs, Jiménez també assoleix una millora de posicions al rànquing mundial, passant del lloc 175 al 151, després d'una setmana en què ha hagut de disputar quatre partits en dos dies a causa de les condicions meteorològiques, informa l'ANA.



Els tres primers jocs del set inicial han estat per a De Reales, qui ha sortit a pista intentant anul·lar per complet a la tenista tricolor des del començament. Amb tot, Jiménez ha pogut guanyar el següent joc al rest, victòria que precediria l'obtenció de quatre jocs seguits. Encara que l'espanyola ha pogut sumar un punt més al digital (4-4), l'andorrana no ha deixat passar les dues oportunitats d'or: primer amb el seu servei i després amb un 15-40 al rest. La segona manega, però, ha estat molt més igualada fins al 2-2, quan Jiménez no ha tornat a perdre un joc i s'ha apoderat del títol portuguès.