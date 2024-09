L'FC Andorra suma un punt en la seva visita a Lugo

Amb el partit més animat, el Lugo també ho ha aprofitat per començar a treure el cap a prop de la porteria d’Oier i ha amenaçat en un parell d’accions a pilota aturada. Amb el pas dels minuts, els gallecs han anat agafant el control del matx i han acabat millor en el tram final. De fet, haurien pogut endur-se la victòria en una acció que l’assistent ha anul·lat el gol per fora de joc.

A la represa, l'enfrontament ha començat una mica més animat i l’Andorra ha anat guanyant presència en l’últim terç, sobretot a partir de l’entrada de Luismi Redondo. Han estat aquests els millors minuts del conjunt de Ferran Costa que s’ha pogut avançar en el marcador en dues accions de Manu Nieto: en la primera, el ‘9’ no ha trobat porteria després d’una bona passada enrere de Lauti, i tres minuts després s’ha trobat amb la resposta del porter local.

L’Andorra ha sumat de nou en un altre partit fora de casa, en aquest cas un empat al camp del Lugo. Els tricolors han tornat a deixar la porteria a zero, però no han trobat l’encert en l’altra àrea en un partit sense gaires ocasions.

