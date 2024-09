Mor un home de 30 anys en un accident de trànsit a Ordino

El conductor d'un turisme amb matrícula andorrana, de 30 anys, ha mort la nit de diumenge en un accident a l'avinguda del Casamanya, a Ordino. En l'accident mortal, en què no s'hauria vist implicat cap altre vehicle, també hi viatjava un altre home de 30 anys, el qual ha resultat ferit i ha estat traslladat a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell, on es troba estable ingressat a l'UCI en observació segons ha informat el centre sanitari.



Per motius que encara s'estan investigant, el conductor, el qual circularia en sentit ascendent, hauria perdut el control del vehicle i s'hauria precipitat a l'aparcament Prat de Vilella.

Segons ha explicat Bombers a aquest mitjà, ells van rebre l'avís al voltant de mitjanit, moment en què es van traslladar tres dotacions de bombers, un camió d'incendis, un camió d'excarceració i una ambulància.



El Grup d'Investigació d'Accidents de Trànsit de la Policia està analitzant tots els elements disponibles per determinar les possibles causes del sinistre.