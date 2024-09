Un home de 24 anys és detingut per banyar-se al riu en estat de embriaguesa

La Policia va detenir aquest diumenge a la tarda a Sant Julià de Lòria un home de 24 anys com a presumpte autor de delictes contra la salut pública, l’honor i la llibertat després que els agents fossin requerits a la carretera de la Rabassa. Segons esmenten en un comunicat, l'home s'hauria llançat al riu per banyar-se i es trobaria en estat d’embriaguesa. En el moment en què els policies es van disposar a assistir-lo, es va posar agressiu i va començar a insultar i amenaçar. Durant la intervenció, se'l va trobar en possessió d’una bossa amb 111,94 grams d’haixix que duia amagada sota la roba.

Pel que fa a la conducció sota els efectes de l’alcohol, aquest darrer cap de setmana la Policia va arrestar, a Escaldes-Engordany, un conductor de 45 anys amb una taxa d’alcoholèmia de 0,98 i, a Andorra la Vella, un turista de 28 anys que circulava contra direcció, amb un positiu de 0,97. La matinada d’aquest dilluns, un altre turista, de 38 anys, ha estat arrestat per positiu en drogues i alcohol al volant, amb una taxa d’1,22, quan accedia al Principat per la frontera del riu Runer. A l’interior del seu vehicle se li ha trobat una petita quantitat de marihuana.

Els darrers dies, dos homes més, no residents de 21 i 29 anys, han estat arrestats com a presumptes autors de delictes contra la funció pública per incomplir ordres d’expulsió administratives. Tots dos han sigut controlats al Pas de la Casa; el primer, divendres a la tarda, i el segon, diumenge a primera hora del matí.