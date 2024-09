Andona Racing venç la Copa Catalana en la classificació per equips

L'equip Andona Racing ha assolit un gran èxit en la Copa Catalana, proclamant-se campiones tant en Elit com en la classificació per equips. Anna Albalat s'ha coronat en la categoria Elit després d'una magnífica actuació tàctica d'ella i de l'equip, assegurant el primer lloc. A més, el conjunt andorrà ha demostrat la seva força com a equip, obtenint el títol de campiones per equips.

Aquesta victòria ha estat possible, ja que, el passat dissabte, en el marc de la Copa Catalana celebrada a Sant Vicenç dels Horts, Andona Racing va assolir resultats destacats en diverses categories. En Júnior, Ares Rovira es va fer amb el tercer lloc del podi, mentre que Elisenda Vive, Keren Potash i Núria Jiménez es van assegurar el primer lloc d'equips en la categoria Màster.

L'objectiu de l'entitat esportiva sempre ha estat molt clar: guanyar la copa en la categoria Elit. I gràcies a l'esforç col·lectiu de les ciclistes, liderades per Albalat, l'equip ha pogut sumar els punts necessaris per al triomf final.