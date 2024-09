Alcobé ratificarà el seu nomenament com a membre suplent en la sessió de tardor de l'APCE

Una delegació del Consell General, formada per Berna Coma, Cerni Escalé, Susanna Vela i Meritxell Alcobé, participa en la sessió plenària de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa (APCE) que se celebra des d’avui fins al 4 d’octubre a Estrasburg. La sessió de tardor té com a punt destacat el lliurament del Premi Václav Havel 2024, el qual reconeix les contribucions destacades en la defensa dels drets humans. Pel que fa a la delegació andorrana, en aquesta sessió també es raticarà el nomenament de Meritxell Alcobé com a membre suplent en substitució de Salomó Benchluch.

El guanyador serà escollit entre tres finalistes, i s'espera la intervenció de Vladimir Kara-Murza, guanyador del premi del 2022, recentment alliberat. Al llarg de la setmana, també s'abordaran temes com la detenció de Julian Assange i les seves implicacions per als drets humans, la propaganda i la llibertat d'informació a Europa, així com el 90è aniversari de l'Holodomor i la situació actual a Ucraïna. Alhora, es tractarà la necessitat d'una estratègia europea per combatre el tràfic il·lícit de persones migrades i es debatrà sobre la situació de les persones desaparegudes, incloent-hi refugiats i sol·licitants d'asil. A més, s'han presentat sol·licituds per a debats d'urgència sobre temes com la situació dels drets humans a Azerbaidjan, les persones desaparegudes a conseqüència de la guerra entre Rússia i Ucraïna, i la crisi sanitària i humanitària que afecta dones i infants a Gaza.