L’Inter s’imposa a l'FC Santa Coloma i continua com a líder ferm

FC PAS DE LA CASA 2 - UE SANTA COLOMA 2

Pas de la Casa i UE Santa Coloma inauguraven dissabte la jornada tres de la Lliga Multisegur Assegurances amb un repartiment de punts. El primer avís el van protagonitzar els encampadans, amb una rematada final de Salguero desviada. En la primera aproximació del vigent campió, passat el quart d'hora de joc, va arribar el primer gol. Cifuentes va arrencar des de la dreta i amb cama esquerra va enviar un míssil de llarga distància que va arrencar les teranyines de l'escaire. El Pas, però, va tenir capacitat de reacció i al minut 29, aquest cop sí, Salguero establia el 2-2 amb un xut col·locat i lluny de l'abast de Juanpe. Poc després, la UE va tenir una ocasió immillorable per tornar a avançar-se gràcies a un penal comès sobre El Bilal, però Mohedano va veure com Froi Leal aturava el seu xut ras, a la dreta del porter. El mateix Mohedano arreglaria l'errada abans del descans mitjançant una falta directa que va picar el travesser, va tocar l'esquena del porter i amb l'ajuda del pal va entrar plorant per fer pujar l'1-2. El Pas, però, va igualar de nou a la segona part. Una centrada de Portuga al minut 56 que la defensa no va poder refusar va deixar la pilota morta al punt de penal, on de primeres, Cehaib va definir a l'escaire per signar el definitiu 2-2.

RANGER’S FC 3 - FC ORDINO 0

Victòria contundent d’un Ranger’s que és la gran sensació en les primeres jornades. El primer avís va ser de l’Ordino amb un xut desviat de Betancor, però poca cosa més va fer l’equip ordinenc davant un Ranger’s que es va avançar al minut 21 amb un xut de Monsif que va entrar amb la col·laboració d’un Xisco al qual se li va escapar la pilota de les mans. Abans del descans va poder arribar el segon gol per als lauredians, però el cop de cap de Padilla va anar a parar al travesser. Al 4' de la represa va arribar el segon gol, gràcies a una fantàstica assistència de Leon desperó per Luis Emilio Gonzaléz, que no va perdonar. El definitiu 3-0 va arribar al minut 78. Servei de cantonada que treu Monsif, toca amb el cap Luis Emiliano González al segon pal i Leon entra om un coet i remata de cap a la xarxa. El Ranger’s suma set punts de nou possibles i és segon.

PENYA ENCARNADA 4 - CF ESPERANÇA 1

Victòria clara del Penya en un partit marcat per l'expulsió del porter de l'Esperança Emanuel al minut 16, quan va frenar Laffont sent l'últim home a la frontal de la seva àrea. A sobre, Javi López va xutar la falta, De la Fuente va aturar i al rebuig, Rony va empènyer a gol a boca de canó. L'Esperança va reaccionar i, tot i jugar amb un home menys, va aconseguir la igualada fruit d'un penal sobre Huerta al minut 25 que Luis Blanco va materialitzar des dels 11 metres per fer el primer gol del seu equip aquesta temporada. El Penya, però, va tornar a trigar ben poc a posar-se per davant. Al minut 28 i aprofitant una errada dolenta cap enrere, De la Cruz es va fer amb la pilota, va driblar De la Fuente i va marcar a plaer. Sense temps per digerir el segon gol, va arribar el tercer. Al minut 34, centrada des de la dreta, Rony toca amb el cap a la frontal i Ramos, de mitja volea, enviava la pilota a l'escaire. Al 53, de nou Rony va rebre de Najera i va posar la punta de la bota davant la sortida de De la Fuente. L'Esperança va poder retallar diferències amb un xut de Blanco al travesser i un altre de Coro al pal.

INTER CLUB ESCALDES 2 - FC SANTA COLOMA 0

Victòria molt important per a l'Inter davant un FC Santa Coloma sense capacitat de reacció. El partit va arrencar amb molta intensitat i prometia emocions fortes, però no es van veure gaires ocasions a les porteries en un partit molt físic al qual va destacar Sascha Andreu, decisiu en el resultat final. Ell va provocar el primer gol pentinant una pilota amb el cap que després tocaria en Moi San Nicolás i es convertiria en un gol en pròpia porteria. Després arribarien bons moments dels colomencs, amb ocasió de Rufo i gol anul·lat per mans a Novoa però va ser l'Inter qui va colpejar de nou al minut 32, amb Sascha dins l'àrea definint a l'escaire entre cinc contraris. A la segona part, l'Inter no va permetre que passessin coses. A sobre, Robert Ramos va veure la segona groga al minut 80, deixant el FC Santa Coloma sense capacitat de reacció.

ATLÈTIC ESCALDES 3 - FS LA MASSANA 1

L’Atlètic va imposar-se a un FS La Massana que, com l’Esperança, encara no ha estrenat el seu caseller de punts. El nouvingut a la Lliga Multisegur Assegurances no va saber com aturar el potencial dels de Dani Luque, molt superiors. L’Atlètic va tenir la pilota i va generar ocasions des del xiulet inicial. Al minut 19, Palao va inaugurar el marcador amb un xut des de la frontal ajustat al pal, impossible per a Jordi Rodríguez. Poc després, el meta de La Massana evitaria el segon gol treient amb els peus una rematada a boca de canó d’Arru. Una altra treuria Jordi Rodríguez poc abans del descans a rematada de Marc Pujol. En la segon part va continuar el setge de l’Atlètic i al 57, Arru va marcar el segon després d’una gran jugada personal d’Oliva. El partit va poder agafar un altre caliu al minut 77, quan Patrick Carvalho va caçar una pilota dins l’àrea i va marcar el 2-1, però ni un minut després, Mota tornava a posar terra pel mig per signar el 3-1 final.