La Dra. Anna Boada presenta l'estudi sobre el tractament de l'artrosi de genoll amb cèl·lules mare

El proper dilluns 7 d'octubre a les 19:00 hores, el Centre Cultural La Llacuna d'Andorra la Vella serà l'escenari de la conferència titulada "Les cèl·lules mare són un tractament per a l’artrosi de genoll?", impartida per la Dra. Anna Boada Pladellorens. Aquesta activitat, organitzada per la Societat Andorrana de Ciències (SAC) en el marc del seu 40è aniversari, té com a objectiu donar a conèixer els resultats d'un estudi clínic sobre l'ús de cèl·lules mare per tractar l'artrosi de genoll, realitzat a Andorra.

La Dra. Boada, membre de l'equip mèdic de Celular Clinic, compartirà les conclusions de la seva tesi doctoral, que va defensar a la Universitat d'Andorra el passat mes de juny. El tractament, conegut com Celstem, consisteix en l'aplicació de cèl·lules mesenquimals del propi pacient per abordar l'artrosi, amb la finalitat de retardar o evitar intervencions quirúrgiques invasives com la col·locació de pròtesis.

L'esdeveniment és obert al públic, però amb un aforament limitat a 100 persones.