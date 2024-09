Escaldes engega una cursa urbana per aprofundir el coneixement de la part alta

El Departament d'Esports del Comú d'Escaldes-Engordany ha organitzat enguany la primera edició de la Cursa 3 Ponts, una prova urbana de dos trams que pretén aprofundir els coneixements de la part alta de la parròquia tot combinant l'activitat física i la cultura. Així ho ha comunicat la consellera d'Esports i Servei de Tràmits de la corporació, Laura López, qui ha apuntat que un recorregut passarà pel pont de la Tosca, el d'Engordany i el dels Escalls, els tres ponts històrics de la parròquia que darrerament han estat remodelats.

La cita tindrà lloc el 26 d'octubre, coincidint amb l’inici de les vacances escolars de Tots Sants, i com s'ha esmentat, dos traçats per a tots els públics. El primer d'ells serà d'1,7 quilòmetres i un caire més lúdic amb la voluntat de fer la prova més festiva, mentre que el segon serà de 3,2 quilòmetres (passant pel recorregut citat anteriorment) i tindrà una classificació. Aquesta serà 'scratch', i, per primera vegada a nivell nacional, es farà una ordenació a part dels cossos especials i una altra dels membres d'equips comunals del país que hi vulguin prendre part.

La cursa donarà el tret de sortida a les 18.00 hores i en totes dues categories es farà una travessa circular amb sortida i arribada al carrer dels Veedors. Pel que fa al període d'inscripcions, aquest s'ha obert avui a les 12.00 hores i es tancarà el pròxim 24 d'octubre, i es pot fer a través d'aquest enllaç. Cal destacar que no hi ha inscripció presencial. El preu és de 6 euros per al recorregut curt i 12 pel llarg. Per la seva part, el cap d'Esports del Comú, Julio Pintado, ha assegurat que esperen una bona acceptació de l'esdeveniment, així com que arribar a la xifra de 200 inscrits "ens faria molt contents".

En darrer lloc, cal esmentar que tots els corredors podran participar disfressats, "acompanyats del seu gos o, fins i tot, arrossegant el cotxet dels més petits de la casa", han apuntat des de la corporació. A més, durant la prova hi haurà ambientació per animar als participants i també es duran a terme activitats per als més petits, com un pinta cares i una xocolatada popular.