Els sèniors del CV Encamp comencen amb victòria

Els conjunts sèniors del CV Encamp han començat la temporada amb victòria, doncs el masculí va vèncer per 3-1 a l'Institut Montserrat Gràcia i el femení va repetir resultat davant el CV Cabrils.

Els de Jose Garcia van assolir un important triomf en l'estrena de curs per sumar els primers tres punts de l'any, tot i haver de superar algunes imprecisions "típiques d'inici de curs". Per la seva part, les d'Adrian Garrido van començar el duel amb força per col·locar el 2-0, i tot i que les maresmenques van reaccionar al tercer set, els tres punts també es van quedar al Principat.