Les dues cares de la moneda per a l'Andorra HC

L'Andorra Hoquei Club es va estrenar el passat cap de setmana a Primera Catalana amb una victòria i una derrota. La primera va arribar el dissabte a casa davant l'Arenys de Munt B per un resultat de 3-0, amb gols de Pau Palacín, Xavier Patau i Joel Tomé. L'endemà, els de Cesc Fernández van visitar el Tordera, partit inicial de lliga que es va haver d'ajornar, i van caure per 3-2 amb Patau repetint diana i sumant una de Jorge Rey. Aquest cap de setmana els tricolor s'enfrontaran davant el Club d'Hoquei Patins CADÍ de la Seu d'Urgell.

Per El Periòdic

