Talls de circulació nocturns a diverses zones del país per treballs de pavimentació

A més, el servei de Mobilitat ha informat que aquesta setmana, de dilluns a dijous, es realitzaran treballs de pavimentació en diverses zones del país, entre les 22:00 i les 06:00 hores. A la CG-2, els treballs afectaran la rotonda d'Engolasters, i el trànsit procedent d'Encamp es desviarà pel túnel de Dos Valires. Pel que fa a les zones de l'Avinguda Tarragona i l'Avinguda Salou, tot i que no es preveuen talls de trànsit, es recomana circular amb precaució.

Per El Periòdic

