L'ENFAF goleja el Castelldefels i dorm segon (8-3)

L'inici del renovat ENFAF Construccions Modernes no podia haver començat de la millor manera després que el passat cap de setmana vencessin per 8-3 al CCR Castelldefels al pavelló CE Francesc Vila. El partit es va posar molt de cara als de Jorge Dias, veient com amb només vuit minuts ja manaven amb un 3-0 al lluminós amb un doblet d'Oriol Rodríguez i un gol de Jose Segura. Abans de tancar la primera meitat, però, Brayan Pinto es va marcar en pròpia.

TAMBÉ T'INTERESSA: Jorge Dias serà l'entrenador de l'ENFAF

A la tornada dels vestidors, successió de dianes per part dels dos conjunts, primer amb Christian Regalo fent el 4-1, seguit d'un gol de Sabel Álvarez per firmar el 4-2. Els castelldefelencs van començar a jugar de cinc veient més porta, però de res els va servir quan Segura va fer el seu doblet particular perquè en la jugada posterior Álvarez fes el seu. A partir de llavors, i a quatre minuts pel final, festival tricolor amb un gol més de Regalo i Rodríguez, sumant un del seu germà Arnau Rodríguez.

Els andorrans dormen ara segons, només superats pel Sant Joan Despí, i dissabte vinent (18.00 hores) s'enfrontaran al Baró de Maials, que en la jornada d'obertura va caure per 9-5 davant el Linyola.