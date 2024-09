Més de 240.000 persones han gaudit dels 'Petits senders màgics de Macarulla'

L'oferta turística familiar del país continua en creixement. Aquest dilluns s'ha presentat la nova ruta 'Piero i la Reina Pitavola', dins del projecte 'Macarulla, Petits senders màgics', a la parròquia d'Ordino. Aquesta ruta té com a protagonistes les papallones, i ofereix als infants l'oportunitat d'explorar el seu cicle de vida, com viuen, s'alimenten i, sobretot, la seva importància en l'ecosistema.

'Piero i la Reina Pitavola' és una ruta circular d'uns dos quilòmetres, amb un desnivell acumulat de 100 metres i una durada estimada d'una hora i mitja. El ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha destacat que, "com totes les rutes de la iniciativa, està pensada per a turisme familiar amb infants d'entre 4 i 12 anys, per oferir-los una introducció al senderisme mitjançant el joc i la descoberta de la natura". Per altra banda, la cònsol major d'Ordino, Maria del Mar Coma, ha subratllat que l'itinerari, situat al camí del Coll dels Collets, "és molt proper al camí ral i al centre d'Ordino, posant en valor el paisatge d'una parròquia que és reserva de la biosfera per la Unesco".

L'accés a les excursions és lliure, però per participar en els jocs proposats cal adquirir un quadern específic per un euro, disponible a les oficines de turisme. Aquests quaderns permeten una aproximació lúdica i educativa a la natura, la flora i la fauna, alhora que conviden a descobrir les tradicions i creences del país.

Gran afluència de visitants durant aquests tres anys

Més de 243.500 persones han recorregut els 'Petits senders màgics de Macarulla' des de la seva inauguració el 2021, amb més de 55.000 visitants registrats durant el 2024. A més, prop d'un miler de famílies han completat tots els itineraris, certificant-ho amb el diploma que es pot obtenir al final dels quaderns de treball. Els senders han estat dissenyats per artistes i artesans locals, utilitzant materials sostenibles com fusta, ferro i pedra, perfectament integrats en el paisatge natural.

El projecte 'Macarulla, Petits senders màgics' és fruit de la col·laboració entre Andorra Turisme i els comuns, amb l'objectiu que cada parròquia compti amb un itinerari propi. La ruta d'Ordino se suma a les quatre ja existents: 'El Bosc dels Menairons' (la Massana), 'On són els bolets?' (Canillo), 'La poció de la Bruixa Quela' (Escaldes-Engordany) i 'Rastres i petjades' (Encamp). Es preveu que aquesta tardor es presenti una nova ruta a Andorra la Vella, i només quedarà pendent la de Sant Julià de Lòria