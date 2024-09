Inicien les excavacions al dolmen del Cubil, el primer documentat a Andorra

Avui ha començat la intervenció arqueològica sobre el primer dolmen documentat a Andorra, situat al Cubil i datat del 2.200 aC. La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, i la cònsol major d’Encamp, Laura Mas, han visitat l'emplaçament, acompanyades per tècnics del ministeri i del Comú, així com pel director de l’excavació, Josep Font. Aquesta intervenció forma part d’un projecte més ampli que busca aprofundir en la història de l’ocupació de l'alta muntanya a Encamp.

El dolmen ha estat confirmat com la construcció prehistòrica més antiga del país, amb una estructura tumular de 13 metres de diàmetre. Aquesta primera fase de la intervenció inclou la delimitació de l’espai i la seva documentació gràfica, mentre que la segona fase, prevista per al 2025, se centrarà en l'excavació de la cambra sepulcral i l'estudi de possibles restes mobles.

Bonell ha subratllat la rellevància d'aquestes intervencions en la preservació del patrimoni andorrà: “Aquestes intervencions permeten mostrar als ciutadans com vivien els nostres avantpassats, perquè coneguin d’on venim i com era la vida a la mitja i alta muntanya”. A més, ha destacat la col·laboració entre institucions públiques per a la recuperació del patrimoni cultural i natural del país. Per la seva banda, Mas ha remarcat la inversió conjunta de més de 500.000 euros des del 2014 en la recuperació de la Ruta dels Orris, una iniciativa que ha atret fins a 15.000 visitants cada estiu: “Aquesta ruta forma part de les activitats d‘estiu de la parròquia amb l’accés a través del Funicamp”, les quals permeten “ser atractius durant juliol i agost i rebre fins a 15.000 visitants".

Aquesta campanya també inclou la continuació de les excavacions a l’Orri de l’Estany Forcat, una estructura agro-ramadera ocupada entre els segles XII i XIII, amb l’objectiu d’aprofundir en el coneixement de l’ocupació medieval de la zona. Les intervencions es finançaran conjuntament entre el Govern d'Andorra i el Comú d’Encamp, amb un pressupost total de 114.000 euros.

D'altra banda, davant d'una pregunta sobre una publicació que afirma que el Comú de Canillo pagarà prop de 175.000 euros l'any en concepte de preu just pel telecabina d'Ensisa, Mas ha assegurat que es tracta d'una "filtració incorrecta". "Les xifres no són correctes i, de fet, és una filtració que no encaixa amb el que s'ha acordat", ha afegit la cònsol major d'Encamp, qui ha assegurat que els detalls d'aquest acord s'informaran pròximament com és degut.