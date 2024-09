L'ENFAF debuta a casa amb una contundent victòria davant el Cambrils Unió

Després d'obrir la Primera Divisió Catalana femenina amb derrota al camp del Viladecans per 2-0, l'ENFAF Construccions Modernes va debutar el passat cap de setmana a casa amb un magnífic paper i apallissant per 8-3 al Cambrils Unió.

Els primers minuts ja es van posar de cara per a les de Carlos Sánchez amb Francesca Elisabeth i Míriam Tizón fent el 2-0 abans del quart d'hora. Carla Vázquez va retallar distàncies 10 minuts més tard, i Chloe Izquierdo va fer el tercer gol andorrà abans de tancar la primera meitat. Amb la plantilla molt curta de les cambrilenques, amb només tres suplents, a la segona meitat les tricolor es van acabar d'imposar a partir de l'hora de partit. Elisabeth va fer un hat-trick amb 10 minuts per col·locar el 6-1, i posteriorment Gemma Lluch va ampliar l'avantatge. En els darrers 15 minuts, un altre gol de Tizón i un de Abril Martín i Carlota Norte per deixar el definitiu 8-3.

Aquest diumenge (16.45 hores) l'ENFAF jugarà al camp del Fontsanta Fatjó, conjunt que el passat cap de setmana va perdre contra el Terres de Lleida per 6-3.