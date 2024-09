Després d'encetar la temporada amb un bronze al G1 de l’Open de Letònia , Naiara Liñán ha assolit una nova medalla. Va ser el passat cap de setmana a l'Open d'Albània, en el qual es va endur un altre bronze després de caure a les semifinals. Ara, la taekwondista es prepara per a l'Open de Mallorca i l'Europeu dels Petits Estats de Malta.

Per Pol Forcada Quevedo

