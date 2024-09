Paula González aconsegueix el bronze en la lliga nacional espanyola de karate

El Club Karate Xavi Andorra va participar el passat cap de setmana en la lliga nacional espanyola de karate a Arganda del Rei (Madrid) en la modalitat de Kumite (combat), on Paula González va aconseguir penjar-se la medalla de bronze en -48kg. La karateka va passar la primera ronda gràcies a un 'bye', i en la segona va enfrontar-se contra Maria del Mar López, a la qual no va poder superar tot i ser un combat molt disputat (3-0). Amb tot, González va poder entrar en la repesca de la categoria i, en la lluita per la medalla, es va veure les cares contra Maria Pachecho, a qui va superar per 9-0.

D'altra banda, en categoria -76kg, David de Luca va aconseguir una 5a posició, encara que va gaudir d'oportunitats per emportar-se el bronze. En primera ronda, el karateka va superar a Marc Ortega per 2-1 i, seguidament, li esperava l'actual número quatre del rànquing, Arcadio Tejada, a qui va guanyar per la mínima (1-0). En la semifinal de la seva fulla, de Luca va tornar a guanyar per 3-0 a Eneko Gallo. Tanmateix, en la final, no va poder contra Izan Martín (6-2). En la repesca, el combat que era per la medalla, el tricolor va lluitar contra Daniel Franco, duel que finalment va perdre per 5-0.

Finalment, la karateka Lola Vega (-59kg) va disputar dos combats. Un primer contra Sara Jiménez, el qual va guanyar per 4-1 i, el darrer, contra Helena Melià, qui es va imposar per 4-2 i la va deixar sense opcions de repesca.