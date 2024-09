Sant Julià transformarà zones d'aparcament per millorar la mobilitat i facilitar l'estacionament

Aquesta iniciativa implicarà una reducció dels preus dels tiquets d'aparcament en les zones afectades i oferirà la possibilitat d'adquirir abonaments per estacionar a les zones verdes, unificant els criteris d'estacionament a tota la parròquia.

Durant els pròxims dies, diverses zones blaves seran convertides en zones verdes en espais com la plaça d'Aixirivall, part de la carretera de Fontaneda i la zona del Tossal a la carretera de la Rabassa. A més, es crearan noves zones verdes a la Pleta d'Aixirivall, en un tram de la carretera de Nagol i a la zona del pont de Faucellers.

Per El Periòdic

