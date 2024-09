L'actual punt de millora de l'FC Andorra passa pel bagatge ofensiu

Ja són sis jornades de Primera Federació i l'FC Andorra no ha sorprès. Fins al moment només han sumat una derrota, la de la primera jornada, i es manté en les places capdavanteres de la classificació. Això sí, i després de quedar molt clar en el recent empat a zero a Lugo, necessita fer una passa endavant en l'aspecte ofensiu. Si més no, a l'hora de materialitzar les ocasions.

En aquest sentit, Ferran Costa va assenyalar després del duel a l'Anxo Carro que els seus són competitius. "Anem trobant situacions d'atac d'una manera o d'una altra, però falta continuïtat", va dir el tècnic, tot indicant que el punt de millora del conjunt el té clar. "Volem pujar el bagatge ofensiu [...] En el moment que tinguem la dinàmica en atac més fluida tindrem més situacions", va sentenciar. Ara bé, "hem d'ocupar-nos i no preocupar-nos, estem a la jornada sis", va completar el de Castelldefels, destacant que lluny del Nacional no encaixen des del minut u davant el Bilbao Athletic, un aspecte "important com a equip".

Pel que respecta al matx a Galícia, l'entrenador va indicar que els de Lolo Escobar van sortir a la primera part amb molta força, tot recordant que és un club "molt potent" necessitat per sumar al seu feu. "Ens ha costat superar la primera línia de pressió i ens han condicionat relativament fàcil", deia el català, afegint que a la segona meitat van tenir 20 minuts molt bons amb un parell o tres d'accions clares. Els elogis de Costa cap al Lugo van continuar, comentant que com els tricolor també té l'aspiració de tornar al futbol professional i compta amb jugadors "de talent i de nivell".

Com s'ha dit, ja són sis jornades de Primera RFEF, i demanat per aquest primer mes i mig, el míster del Principat va asserir que és una categoria "duríssima, molt igualada i en la qual costa molt sumar en cada partit". "La intentem competir des de la humilitat i el treball dur perquè cada punt que vulguem aconseguir l'haurem de suar molt", va incidir al respecte. En aquests primers sis duels, l'FC Andorra n'ha jugat quatre fora del país assolint una desfeta, dues victòries i un empat, per la qual cosa "continuem puntuant i sent competitius".

A la tornada a l'Estadi Nacional, aquest diumenge (12.00 hores), els pirenaics s'enfrontaran amb el Real Unión, conjunt que encara no coneix la derrota i que el dimecres jugarà a Tarassona a les 19.30 hores.