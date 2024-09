Atropellat un home de 91 anys a Sant Julià de Lòria

Finalment, aquesta tarda els Bombers han hagut de fer una intervenció a l'Hotel de l'Isard, situat a l'avinguda Meritxell, on segons indica el cos d'emergència s'hauria produït un petit incendi a la cuina. Des de Bombers han destacat que no ha fet falta evacuar l'edifici perquè han pogut extingir l'incendi amb rapidesa.

Un home de 91 anys ha estat atropellat aquest matí en un pas de vianants situat a l'encreuament entre el carrer de les Escoles i el de Camp de Perot, a Sant Julià de Lòria. Segons indica la Policia, un turisme de matrícula andorrana hauria topat amb l'home, qui hauria caigut a terra resultant ferit, motiu pel qual ha estat traslladat a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell amb ferides lleus. L'avís de l'incident ha estat al voltant de les 11:15 hores d'aquest dilluns. Per altra banda, a primera hora del matí, al voltant de les 08:30 hores, un motorista de 33 anys ha resultat ferit a Erts, al punt quilomètric 1,300 de la CG-4 a la Massana. En aquest incident, segons indica el cos de policia, s'hauria vist implicat també un turisme, ambdós vehicles amb matrícula andorrana. El conductor del vehicle de dues rodes ha estat també traslladat al centre hospitalari.

Per El Periòdic

