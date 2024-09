Els JPEE, el gran objectiu de la selecció de gimnàstica rítmica abans de les cites internacionals

La selecció de gimnàstica rítmica de la temporada 2024-25 ha estat presentada aquest dilluns a la seu d'un dels seus nous patrocinadors, Andbank, on s'ha esmentat que l'objectiu principal són els Jocs dels Petits Estats d'Europa (JPEE), els quals se celebraran el maig del 2025 al Principat, i la millora de les posicions ja aconseguides la temporada anterior en l'europeu i el mundial. "Els JPEE és el primer gran objectiu de la temporada, volem fer un molt bon paper en l'individual, malauradament el conjunt només podrà fer una exhibició", ha declarat la directora tècnica de la Federació Andorrana de Gimnàstica, Clàudia Lòpez.

Així doncs, s'espera que la cita ajudi a "posar els nervis" a les esportistes per al pròxim pas: el Campionat d'Europa que se celebrarà a Tallinn (Estònia) del 2 al 8 de juny del 2025. "Estem adaptant una metodologia d'entrenament que varia cada setmana", ha revelat Lòpez durant la presentació. Tot i que el focus està en els JPEE, les competicions nacionals serviran per agafar sensacions i millorar en molts aspectes tècnics. Pel que fa a les altres cites internacionals, les gimnastes competiran en el mundial Júnior que es disputarà a Sofia (Bulgària) del 16 al 22 de juny, i el Sènior de Rio de Janeiro (Brasil) del 18 al 24 d'agost.

El canvi de direcció que va assolir la FAG en l'any 2022 ha suposat una millora en el rendiment i la mentalitat. "Ja basta de ser Andorra els petits, no volem ser un estat petit en competició", un lema sota el qual ha treballat Lòpez en els darrers anys i amb el qual s'han aconseguit resultats com un 24è lloc en l'europeu, la que ha estat la millor classificació fins a la data en conjunt o arribar a una final F.I.G en individual. A més, Lòpez comptarà amb l'ajuda de Juana Garro, la qui va ser la seva entrenadora. "Tot el que he après, ho he après d'ella. No podia tenir millor acompanyant", ha declarat.

Enguany, el conjunt, que passa de ser categoria Júnior a Sènior, està format per Aitana Garcia, Astrid Rieger, Clàudia Andaluz, Carmela Tonino, Elsa Kampfraat i Carolina de Sousa. Demanada pel canvi de categoria, Rieger ha mencionat que l'any passat, en ser el primer any en Júnior i com a conjunt, "també teníem certa pressió de dir, 'i si en aquell moment no surt bé, com enfrontem l'any que ve?', però la preparació ha de ser la mateixa". L'equip ja prepara un exercici de cinc cintes i un altre de dos cèrcols i tres pilotes.

Pel que fa a les gimnastes individuals, han estat seleccionades Clara Calverán, Berta Miquel, Aina Diaz, Lia Puigdemasa i Noa Lepoix. "Aquest any intentaré millorar al màxim la meva nota. Al tapís vaig més neta i més ràpida, penso que és un punt a favor", ha declarat Puigdemasa. Per la seva, Miquel ha valorat positivament els entrenaments que realitza periòdicament fora amb gimnastes d'Ucraïna, Espanya o Rússia. "Em poden ajudar molt perquè han viscut més experiències i a més entrenen les mateixes hores que jo", ha destacat.

Canvi de reglament

A partir del 2025, la gimnàstica rítmica patirà un canvi de reglament, en què es valorarà molt més el component artístic i la dificultat baixa, encara que es requerirà l'excel·lència. "El fet de portar tant nombre de dificultats, aparells i corporal, era un punt feble per Andorra perquè potser no estàvem preparades físicament com en la resta de països, i aquí ens afavorirà", ha conclòs López, informa l'ANA.